Pagelle Fiorentina-Cremonese 0-0: voti e tabellino Coppa Italia 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Fiorentina-Cremonese, match valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2022/2023. Allo stadio Franchi di Firenze i ragazzi di Vincenzo Italiano, forti del 2-0 dell’andata, giocano una partita attenta e giudiziosa cercando di non scoprirsi troppo e di non dare spazio in contropiede ai ragazzi di Ballardini. I viola hanno il pallino del gioco, ma non creano grandissimi pericoli alla porta di Sarr. La Cremonese esce nella ripresa e prova ad impensierire Castrovilli e compagni costruendo anche un paio di situazioni importanti. Ma la Fiorentina è ordinata e solida e porta a casa la qualificazione in finale: il 24 maggio, allo stadio Olimpico, i viola se la vedranno con l’Inter di Simone Inzaghi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6; Dodo 6.5, Milenkovic 6, Igor 6.5 (19′ st Ranieri 6), Biraghi 6; Mandragora 6, Castrovilli 5.5 (38′ st Amrabat sv.); Ikone 5.5 (19′ st R.Sottil 6), Barak 5, Gonzalez 5.5 (46′ st Kouame sv); Cabral 6 In panchina: Cerofolini, Vannucchi, Venuti, Martinez Quarta, Terzic, Duncan, Bianco, Saponara, Brekalo, Jovic. Allenatore: Italiano 5.5

CREMONESE (4-4-2): Sarr 6; Sernicola 6, Ferrari 6.5, Lochoshvili 6.5, Ghiglione 6 (1’st Valeri 6); Pickel 5.5, Meité 6, Galdames 6, Quagliata 6 (22′ st Buonaiuto 6); Afena-Gyan 5.5 (25′ st Castagnetti 6), Okereke 5.5 (11′ st Dessers 6) In panchina: Carnesecchi, Saro, Bianchetti, Vasquez, Acella, Benassi, Basso Ricci, Ciofani. Allenatore: Ballardini 6

ARBITRO: Marinelli 6

NOTE: serata umida, terreno in buone condizioni. Spettatori: 31131.

Incasso: 452848 euro.

Ammoniti: Dodo, Igor, Ghiglione, Sernicola.

Angoli: 12-3 per la Fiorentina.

Minuti di recupero: 1′ pt, 5’st