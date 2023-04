Basket, Eurolega: botte da orbi a Madrid, vince il Partizan. Ok anche il Monaco

Giornata di gara 2 ai playoff dell’Eurolega che ha dato ragione al Monaco e al Partizan rispettivamente contro il Maccabi Tel Aviv e contro il Real Madrid. Nella gara fra monegaschi e Maccabi i francesi riportano il risultato in perfetta parità con il punteggio di 86 a 74. Il Monaco ha potuto contare su una grande prestazione da parte di Giordania Loyd, autore di una partita di assoluto protagonista e di 36 punti, decisivi per riportare in pari la questione dei playoff. Per gli israeliani buona partita da parte di Baldovino autore di 17 punti. Appuntamento al prossimo 2 maggio alle 20.45 per gara 3.

Nell’altra partita di serata andava in scena il match di gara due fra Real Madrid e Partizan. Dopo la vittoria di misura del Partizan nei confronti del Real Madrid in gara 1 per 87 ad 89, nella gara due non c’è stata partita. Passa ancora il Partizan in gara due con un largo punteggio di 80-95, con due grandissime prestazione da parte di Lessort e di Esum, autori rispettivamente di 21 e 19 punti. Nel finale, in un clima tesissimo è andata di scena una rissa con pochissimi eguali che ha coinvolto praticamente tutti i giocatori in campo e nelle panchine: il match è stato sospeso per un paio di minuti per la maxi rissa. Così come per Maccabi Tel Aviv e Monaco l’appuntamento per gara tre sarà il prossimo 2 maggio alle 20.30.