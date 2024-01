Pagelle Fiorentina-Bologna 5-4 dopo rigori, voti e tabellino quarti Coppa Italia 2023/2024

Le pagelle di Fiorentina-Bologna 5-4 dopo i rigori con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2023/2024. Al Franchi in palio le semifinali tra viola e rossoblù, due delle più grandi sorprese del campionato. I toscani ci provano maggiormente nel primo tempo, nella ripresa grande chance per i felsinei con il palo di Orsolini, quindi finale tesissimo in cui al 96′ Martinez Quarta sfiora il colpaccio. Si va ai supplementari e poi ai rigori, sbaglia Posch ed è l’errore che porta i viola in semifinale. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

FIORENTINA (3-4-2-1): Christensen 6.5; Martinez Quarta 6.5 (4′ st Mina 6), Milenkovic 6, Ranieri 6.5; Kayode 6, Maxi Lopez 5.5, Duncan 6.5 (26′ st Mandragora 6), Biraghi 6 (26′ st Parisi 6); Ikonè 5 (14′ st Nzola 6), Barak 5.5 (14′ st Bonaventura 6); Beltran 6.5 (32′ st Arthur 6) In panchina: Terracciano, Martinelli, Pierozzi, Comuzzo, Amatucci, Infantino, Brekalo. Allenatore: Italiano 6.5

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6, Beukema 6.5, Lukumi 6 (42′ st Calafiori 6), Kristiansen 6; Freuler 6.5, Aebischer 6 (42′ st Moro 6); Orsolini 6, Ferguson 6.5, Saelemaekers 5.5; Zirkzee 5.5 In panchina: Ravaglia, Bagnolini, Lykogiannis, Corazza, De Silvestri, Fabbian, Urbanski, Van Hooijdonk. Allenatore: Motta 6.5

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido 6.5

SEQUENZA RIGORI: Ferguson gol, Mandragora gol, Zirkzee gol, Arthur gol, Orsolini gol, Milenkovic gol, Calafiori gol, Mina gol, Posch alto, Maxime Lopez gol

NOTE: serata fredda, terreno in ottime condizioni. Spettatori paganti: 25079 Incasso: 267724 euro. Ammoniti: Bonaventura, Ferguson. Angoli: 10 a 3 per la Fiorentina. Recupero: 1′ pt, 4′ st, 0 pts, 1′ sts