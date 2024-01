Highlights e gol Fiorentina-Bologna 5-4 dopo rigori: quarti Coppa Italia 2023/2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Fiorentina-Bologna 5-4 dopo i rigori, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2023/2024. Al Franchi i viola sfidano i rossoblù per un posto in semifinale, poi penseranno alla lotta Champions in campionato. Nel primo tempo tanto equilibrio e nessuna rete, nella ripresa Orsolini prende il palo in avvio, poi tanta lotta e nel recupero Martinez Quarta sfiora il clamoroso gol in extremis. Si va allora ai supplementari, quindi ai rigori:

Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE