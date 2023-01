Pagelle Napoli-Cremonese 6-7 rigori, voti e tabellino ottavi Coppa Italia 2022/2023

Le pagelle di Napoli-Cremonese 6-7 dopo i rigori con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Al Maradona ci si diverte nel primo tempo, Pickel porta in vantaggio i lombardi e gli azzurri, in maglia biancorossa, ribaltano tutto con Juan Jesus e Simeone. Inaspettatamente, però, all’87’ arriva il pareggio targato Afena-Gyan e si va ai supplementari. Il rosso a Sernicola non viene sfruttato dai padroni di casa, dunque calci di rigore e la spuntano gli ospiti. Di seguito le pagelle di Napoli-Cremonese.

GLI HIGHLIGHTS

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Bereszynski 5.5, Ostigard 6 (37’st Kim 5.5), Juan Jesus 7, Olivera 6; Ndombelé 5.5 (12’pts Osimhen 6), Gaetano 6 (20’st Lobotka 5); Elmas 6 (40′ st Zielinski 5.5), Raspadori 6 (20′ st Anguissa 5.5), Zerbin 6.5 (20′ st Politano 6); Simeone 7. In panchina: Marfella, Sirigu, Di Lorenzo, Mario Rui, Rrahmani, Zedadka. Allenatore: Spalletti 6.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi 7; Hendry 6 (37’st Zanimacchia 6.5), Bianchetti 5.5, Vasquez 6.5; Sernicola 5, Pickel 7 (4’sts Aiwu sv), Castagnetti 5.5 (20’st Buonaiuto 6), Meité 7, Quagliata 6 (25’st Valeri 6); Okereke 6 (20′ st Tsadjout 6), Ciofani 5 (20′ st Afena-Gyan 7). In panchina: Saro, Sarr, Milanese. Allenatore: Ballardini 7.

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno 5.5.

RETI: 18’pt Pickel, 33’pt Juan Jesus, 36’pt Simeone; 42′ st Afena-Gyan.

SEQUENZA RIGORI: Politano (gol), Vasquez (gol), Simeone (gol), Buonaiuto (gol), Zielinski (gol), Tsadjout (gol), Lobotka (fuori), Valeri (gol), Osimhen (gol), Afena-Gyan (gol).

NOTE: serata piovosa, campo in buone condizioni. Espulso Sernicola al 10’pts per doppia ammonizione. Ammoniti: Vasquez, Okereke, Quagliata, Zerbin, Juan Jesus, Meité, Valeri. Angoli 5-2 per il Napoli. Recupero: 4′; 6′.