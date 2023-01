Stampa inglese: Ifab valuta introduzione tempo effettivo di gioco

L’Ifab sarebbe pronta ad introdurre nel calcio il tempo effettivo. A renderlo noto è il Daily Telegraph, secondo il quale domani a Wembley è in programma una riunione dell’International Board (l’unico organo che può modificare il regolamento) per valutare una serie di misure per ridurre le perdite di tempo durante le partita.

Durante la riunione, i rappresentanti della Fifa e delle quattro Home Nations (le 4 federazioni britanniche) discuteranno tre possibili soluzioni: quella di dare una severa indicazione agli arbitri di far rispettare le regole esistenti (in particolare che i portieri vanno penalizzati se trattengono la palla per più di sei secondi prima di riprendere il gioco); quella di seguire l’esempio della Coppa del Mondo, dove il quarto uomo ha aumentato il tempo di recupero sulla base delle perdite di tempo; infine, si discuterà su un cambiamento più drastico, in base al quale il tempo di gioco sarà misurato con un cronometro start-stop allo stesso modo di sport come il football americano e il basket.