MOVIOLA – Inter-Bologna, Corazza con la mano larga: è calcio di rigore, Lautaro Martinez sbaglia

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Inter-Bologna, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/2024. A San Siro, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Corazza interviene in maniera goffa allargando il braccio e la palla gli sbatte proprio sull’avambraccio. Per il direttore di gara, il signor Federico La Penna di Roma, non c’è niente ma dopo un minuto dalla sala Var invitano La Penna al monitor perché il fallo di mano è plateale. Assegnato il calcio di rigore, ma dagli undici metri Lautaro Martinez si fa ipnotizzare da Ravaglia che para.