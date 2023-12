Volley, Champions League: Piacenza vince su Benfica ed è prima nel girone

Piacenza batte il Benfica nella partita valida per la Champions League di volley maschile. La formazione italiana conquista la vittoria per 3-0 (30-28, 25-21, 28-26) dopo una gara intensa e ricca di emozioni. I piacentini sono così primi nel girone della coppa europea e ora torneranno a pensare al campionato, dove incontreranno il Modena il 26 dicembre.

Definire il primo set della partita intenso sarebbe riduttivo. Piacenza si porta avanti, ma Lisbona non ci sta e le due squadre iniziano un’intensa lotta per la conquista di ogni punto. Nella seconda fase di gioco, i portoghesi perfezionano il sorpasso e conquista pochi – ma importanti – punti di vantaggio. Nelle ultime battute, la formazione piacentina riesce a pareggiare, impedendo agli avversari di mettere la palla a terra per il set point. In extremis, è proprio Piacenza ad ottenere il set, che finisce 30-28. Il secondo parziale segue un copione meno particolare, con Piacenza che però continua sul trend positivo visto nel finale del primo set. Lisbona è costretta all’inseguimento per tutta la durata del set, con i padroni di casa che riescono a raggiungere sei punti di distacco come massimo vantaggio. Sul finale, la squadra ospite tenta la rimonta, ma è troppo tardi: Piacenza conquista il set per 25-21. Il terzo set vede scendere in campo un Lisbona più deciso e pericoloso, che mette in difficoltà i piacentini. Gli italiani riescono però a non perdere il contatto con gli avversari e nell’ultima fase di gioco sorpassano. Il finale è in volata, con Lisbona che annulla diversi match point, ma infine la palla del 28-26 tocca terra e Piacenza vince per 3-0.