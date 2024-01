Lazio, Lotito: “Abbiamo meritato la vittoria”

“Mi hanno chiesto di rappresentare il club nella consapevolezza di aver assolutamente meritato la vittoria. Boskov diceva che rigore è quando arbitro fischia. Noi rivendichiamo con orgoglio il risultato, perché abbiamo fatto una prestazione che legittima il risultato a livello di prestazione e di gioco“. Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia che permette ai biancocelesti di eliminare la Roma e conquistare il pass per le semifinali. Il miglior modo per festeggiare l’anniversario della società e per confermare che il momento alle spalle è ormai superato. “È cambiata la consapevolezza nei propri mezzi all’interno del gruppo. Abbiamo avuto un momento complicato per l’inserimento dei nuovi. C’è stata una fase di adattamento, ma oggi ha vinto il gruppo – spiega Lotito -. La Lazio ha dato una grande dimostrazione di essere un gruppo. Poi ci sono anche dei fattori imponderabili che determinano il risultato. Si vince e si perde tutti insieme“.