Lazio-Roma, lancio di fumogeni nel riscaldamento: Mourinho chiede di smettere

Nel corso del riscaldamento del derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma, valido per i quarti di finale, sono andate in scena alcune schermaglie tra le due tifoserie. Entrambe infatti, circa una mezz’oretta prima del fischio d’inizio, hanno lanciato dei fumogeni tra tribuna Tevere lato Sud e Distinti Sud. Il tecnico della Roma José Mourinho si è speso in prima persona per chiedere di smettere, recandosi a ridosso della tribuna Tevere visibilmente contrariato e invitando i tifosi a non proseguire. Nei primi minuti di gioco però un fumogeno è arrivato in campo in corrispondenza della trequarti di campo della difesa romanista.