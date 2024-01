Milan, Amelia: “Ibrahimovic può fare tutto, Pioli non deve essere in discussione”

“Credo che Ibra in qualsiasi ruolo possa influenzare qualsiasi ambiente in cui è partecipe. Diciamo che visti gli ultimi risultati già si sente la sua presenza in supporto di staff e giocatori. Ibra può fare tutto”. Queste le parole all’ANSA dell’ex portiere del Milan Amelia sul ritorno di Ibrahimovic in rossonero. “Il club ha le idee chiare, basta guardare la scelta di confermare Pioli. Pioli ha fatto molto per il Milan e non sono poche settimane di difficoltà che possono mettere in discussione il suo operato. Maignan? Credo faccia bene a sentirsi il miglior portiere del mondo. Non so se sia il numero uno ma sicuramente è tra i numeri uno”.