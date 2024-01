Lazio-Roma, finale da far west: espulsi Pedro, Azmoun e Mancini

Clima tesissimo nel finale del derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma. Le due squadre infatti sono parse molto nervose, come prevedibile data l’importanza della posta in palio, e hanno dato vita a diversi parapiglia, costringendo il direttore di gara Orsato a tirare fuori ben tre cartellini rossi in pochi minuti. Il primo è all’indirizzo di Pedro per doppio giallo per reazione contro Paredes, poi è la volta di Azmoun per una sbracciata ai danni di Rovella a gioco fermo. L’ultima espulsione, a partita già finita, è ai danni del capitano giallorossi Mancini, reo di aver rivolto qualche parola di troppo all’arbitro.