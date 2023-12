Furia Haaland contro l’arbitro, la FA apre un fascicolo sul Manchester City

La Football Association, la Federcalcio inglese, ha aperto un fascicolo sul Manchester City per via delle proteste di Erling Haaland e compagni contro l’arbitro Simon Hooper nel corso della partita contro il Tottenham terminata 3-3. Diversi giocatori del City hanno circondato il direttore di gara dopo che quest’ultimo ha fischiato un fallo su Haaland con Grealish lanciato a rete. Ora le proteste possono costare una multa ai Citizens. “Il Manchester City è stato accusato di violazione della regola E20.1 della FA dopo che i suoi giocatori hanno circondato l’ufficiale di gara durante la partita di Premier League contro il Tottenham Hotspur”, ha dichiarato la FA in un comunicato pubblicato quest’oggi. Nell’episodio in questione l’arbitro fa cenno di voler dare il vantaggio, ma ferma il gioco non appena Haaland lancia in profondità Grealish. Un episodio che ha mandato su tutte le furie la società di Manchester, che ora ha tempo fino al 7 dicembre per presentare le proprie memorie difensive.