La Lazio all’indomani del derby vinto con la Roma: “Questo è rigore pure su Marte” (FOTO)

Mourinho lo ha definito un rigore del calcio moderno, Orsato non lo aveva nemmeno fischiato subito, ma il Var è intervenuto e ha evidenziato un contatto evidente, e sempre da penalty nelle ultime stagioni, tra Huijsen e Castellanos nel derby di Coppa Italia vinto dalla Lazio contro la Roma proprio per questo episodio arbitrale. E all’indomani del successo, anche sui social i biancocelesti intendono certificare come non sia possibile polemizzare su quanto accaduto, e con un post rivendicano: “Questo è rigore pure su Marte”, con un ironico fotomontaggio del contatto tra i due giocatori sul suolo del pianeta rosso. Di seguito ecco la foto.