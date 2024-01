Atalanta, dopo sei mesi di stop in campo El Bilal Touré: doppietta nel test con la Real Calepina

Riecco El Bilal Touré. Dopo oltre sei mesi di infortunio muscolare nell’amichevole contro la Juventus del 12 agosto a Cesena, ecco che l’attaccante ex Reims è tornato a giocare un match, seppur non ufficiale, segnando due gol nel test contro la Real Calepina, vinto dall’Atalanta per 11-0 all’indomani della qualificazione in semifinale di Coppa Italia. Il talentuoso attaccante ivoriano, però, non ha ancora completato il suo percorso di recupero. Contro la formazione di Serie D allenata dalla bandiera della Dea Daniele Capelli, doppiette anche per Scamacca, Zappacosta e Adopo, un gol per Zortea, Muriel e Bakker.