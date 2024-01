Juventus-Salernitana, spettacolo Yildiz: dribbling in serie e gol per il 5-1 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli

Kenan Yildiz torna a regalare spettacolo in queste sue prime apparizioni con la maglia della Juventus. Il turco classe 2005 ha segnato il gol del 5-1 nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Salernitana. Prima rete all’Allianz Stadium per il giovane talento bianconero, che incanta tutti con dribbling fulminei prima di scaricare in porta un potente destro. Tifosi in visibilio, è sempre più Yildiz-mania.

IL VIDEO