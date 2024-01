Pagelle Juventus-Salernitana 6-1, voti e tabellino ottavi Coppa Italia 2023/2024

Le pagelle di Juventus-Salernitana 6-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Parte malissimo la formazione di casa: Gatti regala palla a Ikwuemesi che segna dopo appena pochi secondi. Poi c’è la pronta reazione e arrivano le reti di Miretti prima e Cambiaso poi, e all’intervallo i bianconeri sono in vantaggio. Nel secondo tempo tutto facile per i ragazzi di Allegri, segna Rugani e poi il poker arriva con il pasticcio di Bronn che fa autogol, quindi nel finale ecco le reti splendide di Yildiz e Weah. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

JUVENTUS (3-5-2): Perin 6; Gatti 6, Rugani 6.5, Danilo 6.5; Cambiaso 7.5 (38′ st Kostic sv), Miretti 6.5 (31’st Nonge sv), Locatelli 6, Rabiot 6, Iling-Junior 6 (21’st Weah 6.5); Milik 6.5 (31’st Vlahovic sv), Chiesa 7 (21’st Yildiz 7.5). In panchina: Szczesny, Pinsoglio, Bremer, Huijsen, Muharemovic, McKennie, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Allegri 7.

SALERNITANA (4-2-3-1): Fiorillo 5.5; Sambia 4, Bronn 4.5, Lovato 4.5, Daniliuc 5; Legowski 5 (31’st Borrelli sv), Maggiore 5.5 (1’st Bradaric 5); Tchaouna 5.5 (10’st Sfait 5), Botheim 5.5 (10’st Simy 5), Ikwuemesi 6; Stewart 5 (1’st Gyomber 5). In panchina: Costil, Allocca, Fazio, Elia. Allenatore: Inzaghi 4.5.

ARBITRO: Ghersini di Genova 6.

RETI: 1’pt Ikwuemesi, 12’pt Miretti, 35’pt Cambiaso, 9’st Rugani, 30’st Bronn (aut), 43’st Yildiz, 46’st Weah.

NOTE: serata fredda, terreno in perfetto condizioni. Ammonito: Maggiore. Angoli: 8-1 per la Juventus. Recupero: 2′; 2′.