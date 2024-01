FA Cup 2023/2024, Crystal Palace-Everton 0-0: sarà replay nel terzo turno

Si è aperto stasera il ricco programma del terzo turno della FA Cup 2023/2024, i trentaduesimi di finale della coppa inglese più antica e prestigiosa. Entrano in gara i club di Premier League e Crystal Palace ed Everton fanno subito i conti con la regola del replay. A Selhurst Park è infatti finita 0-0, con gli uomini di Roy Hodgson che nel finale hanno provato l’assalto approfittando anche della superiorità numerica dovuta dall’espulsione di Calvert-Lewin. L’Everton in 10 ha però resistito con ordine e sarà quindi replay a cambi invertiti.

La regola del replay, per molti anacronistica e in contrasto con i calendari sempre più fitti, sta subendo variazioni importanti. Quest’anno infatti a partire dagli ottavi in avanti la FA Cup non avrà replay, con le partite che si decideranno con supplementari e rigori. Per terzo e quarto turno resta però la ripetizione delle partite pareggiate, situazione probabilmente destinata a cambiare già dalla prossima stagione quando il replay potrebbe scomparire definitivamente.