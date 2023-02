Juventus-Lazio, gol di Bremer: ma che papera di Maximiano (VIDEO)

di Giorgio Billone 11

Il video del gol di Gleison Bremer in Juventus-Lazio. E’ il difensore brasiliano a sbloccare i quarti di Coppa Italia all’Allianz Stadium, ma che papera del portiere ospite Maximiano, ancora una volta non all’altezza. Uscita sbagliata dell’estremo difensore e così il centrale bianconero svetta sul cross perfetto di Kostic e firma l’1-0. In alto ecco il video.