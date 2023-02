Porto: problemi fisici per Otavio ed Estaquio, Inter a rischio

Problemi fisici per Otavio ed Eustaquio del Porto. Per il primo citato infortunio alla coscia destra, mentre per il secondo problema al legamento collaterale interno del ginocchio sinistro. Le condizioni dei due giocatori ora saranno da monitorare con attenzione, anche in ottica Champions League. I portoghesi infatti dovranno affrontare l’Inter il 22 febbraio e la presenza di entrambi i giocatori nominati potrebbe essere a rischio.