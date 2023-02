Wta Lione 2023: Jasmine Paolini vola ai quarti, facile vittoria contro la russa Andreeva

Strepitosa Jasmine Paolini al Wta di Lione 2023. L’azzurra non ha dovuto faticare per avere la meglio della russa Erika Andreeva in poco più di un’ora di gioco con un netto punteggio di 6-2 6-3. Con questo successo, arriva la qualificazione ai quarti di finale per la toscana, che dovrà però adesso affrontare la numero uno del seeding, Caroline Garcia, beniamina di casa, che nel pomeriggio si era sbarazzata in rimonta della belga Van Uytvanck.

L’azzurra è concentrata e focalizzata sul match fin da subito: dopo aver tenuto a zero e trenta i primi due turni di battuta, nel quarto game arriva il break a trenta alla prima opportunità a disposizione. Con un po’ di sofferenza, dovendo passare attraverso ai vantaggi, la toscana conferma il break e tiene la successiva battuta, strappando ancora il servizio alla rivale al secondo break point che è anche il punto fermo sul primo set. Nel secondo set più equilibrio nella prima parte, poi il sesto gioco sorride ancora una volta a Paolini, che va avanti 0-40 e alla terza chance trova il break. Dopo aver sprecato un match point nell’ottavo gioco, Paolini chiude a zero il nono game e vince il match dopo un’ora e sei minuti di gioco.

Nelle altre sfide di secondo turno di oggi, oltre al successo di Garcia contro Van Uytvanck avanzano Kovinic che batte Bondar e sfiderà Parks. Potapova supera Burel al terzo set nella sfida più emozionante di giornata, mentre Zanevska ha battuto senza troppa fatica la cinese Zhang. Paolini sfiderà Garcia non prima delle ore 17.30 sul centrale.