Juventus-Lazio domani in tv: orario e diretta streaming quarti di finale Coppa Italia 2022/2023

La Juventus di Allegri ospita all’Allianz Stadium la Lazio di Sarri nei quarti di finale della Coppa Italia 2022/2023. Momento difficile per i bianconeri, che oltre ai 15 punti di penalizzazione hanno ottenuto un solo punto nelle ultime tre gare in campionato. Motivo in più per onorare la Coppa Italia e tentare di spingersi in finale. Non sarà però facile contro questa Lazio, che sta vivendo un buon momento di forma e ha anche ritrovato Immobile. Appuntamento domani sera, giovedì 2 febbraio, alle ore 21. La partita verrà trasmessa in chiaro su Canale 5, mentre lo streaming sarà disponibile su Mediaset Infinity.