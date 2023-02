Roma-Cremonese, Mourinho: “Primo tempo orribile. Zaniolo? La proprietà è stata chiara”

“Complimenti alla Cremonese, hanno fatto due grandi vittorie con Roma e Napoli. Hanno vinto meritatamente e sono in semifinale. Noi paghiamo per un primo tempo orribile, nella ripresa un errore individuale fuori dal contesto ha portato il 2-0. Loro si sono difesi con tanta gente, noi abbiamo avuto poca fortuna, perché potevamo segnare. Da tanti anni ho imparato a non piangere dopo una sconfitta e a guardare alla prossima. La nostra rosa fatica a fare rotazioni e a giocare tre partite in una settimana. Ma pensiamo alla partita”. Lo ha detto a Mediaset il tecnico della Roma Josè Mourinho dopo la sconfitta per 2-1 contro la Cremonese ai quarti di finale di Coppa Italia. “A Napoli meritavamo un risultato completamente diverso, con una grande partita. Ero orgoglioso della squadra, oggi non posso dire lo stesso. Tra tre giorni giochiamo di nuovo e dobbiamo concentrarci”, spiega. E aggiunge: “Titolari sul campo da subito? Dipartimento medico ci ha fatto sapere che determinati giocatori sono a rischio. Parlo di Matic, Abraham e Dybala. Non si può parlare col senno di poi. Domenica c’è il rugby, per me è difficile pensare di dover giocare subito sabato dopo la Coppa Italia”, aggiunge. Infine un no comment su Zaniolo: “La proprietà è stata molto chiara”.