Wta Lione 2023: ok Noskova e Parks, Osorio sorprende Niemeier

Nella giornata di oggi si sono giocati i sedicesimi e gli ottavi di finale del Wta di Lione 2023. Dopo la vittoria di Paolini su Masarova che ha aperto la giornata, Van Uytvanck batte in due set Korpatsch, 6-2 6-4, nel match di recupero dei sedicesimi di finale accedendo agli ottavi dove incontrerà la testa di serie numero 1 Garcia. Si sono disputati anche i primi tre match degli ottavi di finale. Parks piega Martic in rimonta, 2-6 7-6 6-2, e avanza ai quarti dove affronterà la vincente della sfida tra Kovinic e Bondar. Osorio sorprende Niemeier in un match equilibrato durato oltre due ore. La colombiana batte la tedesca 7-6 7-5 e avanza ai quarti. L’avversaria di Osorio sarà Noskova, che ha battuto Sherif in due set 6-3 6-2.