Sport in tv oggi, giovedì 2 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Ecco il palinsesto, il programma e gli orari dello sport in tv per la giornata di giovedì 2 febbraio 2023. Si chiudono i quarti di finale di Coppa Italia con Juventus-Lazio, ma occhio anche alla sfida di Liga con il Real Madrid opposto al Valencia. Spazio poi al tennis con i tornei femminili di Hua Hin e Lione, ma anche al basket con lo spettacolo dell’NBA e con l’Olimpia Milano impegnata in Eurolega. Di seguito il palinsesto completo della giornata odierna dello sport trasmesso in televisione.