Juventus-Inter stasera in tv: orario, canale e diretta streaming andata semifinale Coppa Italia 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Juventus e Inter, valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia 2022/2023. Si entra nel vivo della competizione, con il primo atto di questo derby d’Italia che andrà in scena all’Allianz Stadium. Sono passate solamente poche settimane dalla sfida di San Siro in campionato, con i bianconeri vincitori grazie al gol di Kostic e i nerazzurri autori di una pessima prestazione dinanzi al loro pubblico. Le cose durante la sosta non sono migliorate per la squadra di Inzaghi, sconfitta anche al rientro in campo contro la Fiorentina, mentre la compagine allenata da Allegri ha proseguito la sua striscia positiva contro l’Hellas Verona. La sfida è in programma oggi, martedì 4 aprile alle ore 21:00. Diretta in tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.