Chelsea-Liverpool stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Chelsea e Liverpool, valevole per il recupero dell’ottava giornata di Premier League 2022/2023. Senza ombra di dubbio le due vere delusioni di questo campionato inglese, con la squadra di Klopp ottava in classifica ed il Chelsea addirittura fuori dalle prime dieci attualmente. I Reds arrivano a questo appuntamento dopo due sconfitte consecutive, i Blues invece dopo un pareggio e una sconfitta, ma soprattutto in seguito ad un altro cambio di allenatore in panchina. Già finita l’avventura di Potter, ora tocca all’interim coach Saltor. La sfida è in programma oggi, martedì 4 aprile alle ore 21:00. Diretta in tv su Sky Sport Football e in streaming su Sky Gow e NOW.