Atalanta, dal 5 giugno i lavori del terzo lotto del Gewiss Stadium

Parte il conto alla rovescia per i lavori relativi al terzo lotto di riqualificazione e ricostruzione parziale del Gewiss Stadium di Bergamo. Dopo l’ultima gara casalinga, contro il Monza, il prossimo 5 giugno, scatterà la cantierizzazione. L’ultima tranche dell’impianto di proprietà riguarderà la la Curva Sud Morosini, il Settore ospiti e i Distinti Sud oltre al parcheggio interrato adiacente e alle opere di urbanizzazione previste dal piano attuativo. “Nella prossima stagione sportiva i Distinti Sud saranno destinati alla tifoseria ospite: avere un settore dedicato ai tifosi della squadra avversaria è una conditio sine qua non per avere le licenze nazionali e UEFA”, si legge nella nota del club che fa sapere “che gli abbonati Atalanta 2022-2023 nei settori oggetto dei lavori, Curva Sud Morosini e Distinti Sud, avranno la possibilità di abbonarsi, ove e se possibile, negli altri settori del Gewiss Stadium disponibili: questo sarà comunque un tema che verrà affrontato e approfondito in fase di campagna abbonamenti 2023-2024. In questo ultimo periodo si è iniziato ad assegnare gli appalti alle ditte che presteranno la loro opera, da giugno in avanti, all’ultimo impegnativo lotto di lavori che completerà la riqualificazione del Gewiss Stadium”. La conclusione dei lavori è in programma per la fine dell’estate 2024.