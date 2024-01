Sport in tv oggi giovedì 11 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di giovedì 11 gennaio 2024. Il 2024 del tennis entra nel vivo sul cemento australiano, con le qualificazioni agli Australian Open e gli altri tornei. Ad Adelaide in particolare occhi puntati su Lorenzo Musetti, in campo contro Bublik. Spazio poi agli sport invernali come biathlon (staffetta maschile Ruhpolding) e sci alpino (discesa maschile Wengen). Riflettori puntati anche sulle pedane di scherma con l’appuntamento internazionale di Parigi per il fioretto. Senza dimenticare le Ranking Series Zagabria di lotta. In serata poi grande spettacolo tra l’Eurolega di basket (Olimpia Milano-Stella Rossa) e la Coppa Italia di calcio (Juventus-Frosinone). Di seguito, ecco il palinsesto completo.