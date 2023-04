Inter, Lukaku felice per la “grazia”: “Gravina ha dimostrato sensibilità, giustizia è fatta”

Romelu Lukaku ha commentato all’Ansa la notizia dell’annullamento della sua squalifica dopo i fatti di Juventus-Inter, semifinale d’andata della Coppa Italia. Il presidente federale Gabriele Gravina ha infatti applicato l’istituto della grazia, con l’intento di mandare un chiaro messaggio contro il razzismo. “Sono felice per questa decisione del presidente della FIGC, che ha dimostrato grande sensibilità – afferma Lukaku – Credo che sia stata fatta giustizia e che sia stato lanciato un messaggio molto chiaro, vogliamo combattere il razzismo e questo vale per tutto il mondo dello sport ma non solo.”