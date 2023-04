Serie C 2022/2023, tutti i verdetti del girone A: Feralpisalò promossa, retrocede il Piacenza

Cala il sipario sulla regular season del girone A del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Tra verdetti già arrivati con largo anticipo ed esiti last-minute, per le squadre è già tempo di pensare alla prossima fase del torneo o addirittura alla stagione che verrà. Il verdetto più importante, quello della promozione in Serie B, era già noto da qualche settimana con la prima storica Serie B conquistata dalla Feralpisalò. Accedono direttamente alla fase nazionale dei playoff Pordenone, Lecco, Pro Sesto e Vicenza (vincitrice della Coppa Italia Serie C) mentre Padova, Virtus Verona, Renate, Arzignano, Novara e Pergolettese scenderanno in campo sin dal primo turno. Retrocede in Serie D all’ultimo respiro il Piacenza, mentre Mantova, Sangiuliano, Triestina, Albinoleffe dovranno disputare i playout. Ecco tutti i verdetti del girone A:

TABELLONE PLAYOFF

TABELLONE PLAYOUT

PROMOZIONE IN SERIE B: Feralpisalò

PLAYOFF NAZIONALI: Pordenone, Lecco, Pro Sesto, Vicenza (vincitrice Coppa Italia Serie C)

PLAYOFF PRIMO TURNO: Padova, Virtus Verona, Renate, Arzignano, Novara, Pergolettese

PLAYOUT: Mantova, Sangiuliano, Triestina, Albinoleffe

RETROCESSIONE IN SERIE D: Piacenza