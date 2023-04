Pagelle Manchester City-Sheffield 3-0: voti e tabellino semifinale FA Cup 2022/2023

Le pagelle di Manchester City-Sheffield 3-0, semifinale di FA Cup che regala il pass per l’ultimo atto al Manchester City. Fa tutto Riyadh Mahrez, il più fresco dopo essere rimasto a riposo in settimana contro il Bayern. L’ex attaccante del Leicester sblocca il risultato al 43′ su calcio di rigore, al 60′ realizza il 2-0 con una splendida azione solitaria e al 66′ firma il tris col mancino su assist di Grealish. Funziona quindi il turn over di Guardiola, mentre lo Sheffield non entra mai in partita. Domani la semifinale tra Brighton e Manchester United.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega 6; Walker 6.5, Laporte 7, Akanji 7, Gomez 6; Bernardo Silva 6.5 (81′ Lewis sv), Gundogan 7 (75′ Phillips sv); Mahrez 8.5, Alvarez 6.5, Grealish 6.5 (67′ Palmer 6.5); Haaland 6.5 (67′ Foden 6)

In panchina: De Bruyne, Lewels, Stones, Ederson, Phillips, Dias, Foden, Rodri, Palmer

SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Foderingham 5.5; Baldock 5 (76′ Bogie 6), Ahmedhodzic 5.5 (76′ Coulibaly sv), Egan 5; Robinson 5, Lowe 6, Berge 6 (76′ Basham sv), Norwood 6, Fleck 6 (64′ Sharp 5.5); Jebbison 5 (58′ McBurnie 6), Ndiaye 5.5

In panchina: vies, Sharp, Bogie, Basham, Coulibaly, Brooks, Clark, Arblaster, McBurnie

RETI: 43′ Mahrez (rig), 60′ Mahrez, 66′ Mahrez

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Norwood. Angoli: 11-1.