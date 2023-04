Inter, Inzaghi: “Finale meritata. Dieci partite da qui alla fine, sperando ci sia l’undicesima…”

“È stata una bellissima serata, corretta tra due squadre che hanno fatto una partita intensa dall’inizio alla fine. Nell’arco delle due partite penso che abbiamo meritato la finale: volevamo tornare a Roma e ci torneremo. Ora abbiamo altre dieci partite, speriamo che ce ne sia anche un’undicesima ma ora ci godiamo questa bellissima serata con i nostri tifosi”. Così Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, commenta ai microfoni di Mediaset la vittoria contro la Juventus e la conquista della finale di Coppa Italia. “Stasera i ragazzi hanno fatto una grandissima gara, contro una squadra di qualità. Tutti hanno fatto la loro parte, oltre alla finale mi porto via tantissime sensazioni ottime”, aggiunge il tecnico nerazzurra che poi elogia ancora la prova di Acerbi. “Il gruppo è unito, siamo stati per 4 mesi senza Lukaku e ora siamo senza Skriniar infortunato”, dichiara ancora Inzaghi che poi commenta uno scambio di battute con Allegri prima della partita. “Ci ha fatto i complimenti per l’approdo in semifinale di Champions”, conclude Inzaghi