Sacramento Kings-Golden State Warriors stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-5 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Sacramento Kings e Golden State Warriors, gara-5 della serie playoff NBA 2022/2023. Per ora la squadra che ha giocato in casa ha sempre vinto in questa serie. Siamo in perfetta parità dopo le prime quattro partite di un meraviglioso spettacolo visto sui parquet di Sacramento e San Francisco. Reduci dalle due vittorie casalinghe e con tutta l’inerzia dalla loro, i campioni in carica provano ad ottenere un importanto successo in trasferta, dove hanno sempre faticato nel corso di questa stagione. La palla a due è prevista nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 26 aprile, alle 04:00 italiane. Diretta in esclusiva su NBA League Pass.