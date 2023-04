Inter, Bastoni: “Voglio di conquistare grandi obiettivi. Testa al finale di stagione”

Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Mediaset in seguito alla vittoria contro la Juventus, che ha permesso ai nerazzurri di accedere in finale di Coppa Italia. “Abbiamo tanta voglia di conquistare grandi obiettivi, lottando insieme. Abbiamo giocato contro una Juventus che quest’anno abbiamo già affrontato diverse volte, questo ci ha consentito di studiarla e sfruttarne i punti deboli”. Il difensore ha poi concluso: “Da adesso in poi saranno tutte delle finali. In campionato abbiamo diversi punti da recuperare, quindi la testa è assolutamente su questo finale di stagione nel quale come visto in Champions con il Benfica ma anche stasera ci sarà sicuramente da soffrire”.