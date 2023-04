Inter, doppia gioia: la vittoria contro la Juventus vale anche la qualificazione in Supercoppa Italiana 2023/2024

L’Inter batte 1-0 la Juventus nel match del Giuseppe Meazza valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2022/2023 ed è la prima finalista della competizione. Ai ragazzi di Simone Inzaghi basta un gol di Federico Dimarco per piegare i bianconeri e raggiungere l’ultimo atto del torneo, ma non è tutto. In virtù di questo successo, infatti, i nerazzurri sono automaticamente qualificati alla prossima edizione della Supercoppa Italiana 2023/2024. Il nuovo format di questa rassegna, infatti, prevede che siano quattro e non più due le squadre partecipanti, ovvero le due prime classificate del campionato di Serie A e le finaliste di Coppa Italia. L’Inter, come detto, rientra in questo secondo gruppo e potrà difendere anche questo titolo, conquistato lo scorso mese di gennaio nel derby contro il Milan in Arabia Saudita.