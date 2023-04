Boxe, Giovanni Scardina: “Daniele è sveglio e si prepara ad affrontare la riabilitazione”

Il fratello di Daniele Scardina, Giovanni, attraverso un post pubblicato su Instagram ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di salute di King Toretto, operato d’urgenza a fine febbraio per un’emorragia cerebrale dopo aver accusato un malore durante un allenamento: “In questo momento Daniele è sveglio e si prepara ad affrontare un percorso di cure e riabilitazione. La strada è ancora lunga, ma lui è un campione e ha già vinto la più dura delle battaglie. Oggi chiudiamo un capitolo della nostra vita e salutiamo l’istituto clinico Humanitas, la nostra casa in questi due mesi”.

“Ringraziamo col cuore in mano la Dottoressa Elena Costantini, capo sezione Terapia Intensiva Generale; il Dottor Zefferino Rossini, medico neurochirurgo, che ha operato Daniele; la Dottoressa Stefania Maria Alessandra Radice, responsabile clinico del reparto di Neurochirurgia; il Dottor Maurizio Cecconi, direttore di dipartimento di Anestesia e Terapie Intensive; Giulia Vinciguerra, infermiera gestionale di Neurochirurgia. Grazie anche a tutta l’ Equipe Medica della Terapia Intensiva che per primi si sono occupati di Daniele e tutti gli altri Medici e Infermieri del reparto di Neurochirurgia che in questo ultimo mese si sono presi cura di lui”, ha concluso Giovanni.