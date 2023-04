Pagelle Inter-Juventus 1-0: voti e tabellino Coppa Italia 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Inter-Juventus, match valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2022/2023. I nerazzurri approcciano meglio alla partita e prendono immediatamente il pallino del gioco creando diverse palle gol, la Juventus fa solo difesa di posizione senza neanche ripartire. Inevitabile il gol del vantaggio nerazzurro: l’Inter sblocca la partita grazie a Dimarco che sfrutta alla perfezione una imbeccata di Barella. Lautaro Martinez ha due palle gol per raddoppiare, ma la palla esce fuori di poco. Nella ripresa la Juventus cambia e mette Milik come attaccante, prova a fare qualcosa in più ma senza pungere. Nel finale Perin fa un miracolo su Mkhitaryan: l’Inter è in finale di Coppa Italia.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

INTER (3-5-2): Onana 6.5; Darmian 6, Acerbi 6, Bastoni 6; Dumfries 6.5, Barella 6.5 (23′ Brozovic 6), Calhanoglu 6 ( 37′ st Gagliardini sv), Mkhitaryan 6.5, Dimarco 7 ( 33′ st Gosens 6); Dzeko 6 (23′ Lukaku 6), Lautaro 6 ( 33′ st Correa 6). In panchina: Cordaz, Botis, De Vrij, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Carboni, Zanotti. Allenatore: Inzaghi 6.5

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin 6.5; Alex Sandro 6, Bonucci 6 (23′ st Danilo 6), Bremer 5.5; De Sciglio 5, Miretti 5.5 (34′ st Pogba s.v.), Locatelli 5 (18′ Paredes 5.5), Rabiot 5.5, Kostic 5.5 (1′ st Milik 6); Di Maria 5, Chiesa 5. In panchina: Szczesny, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Soule, Iling-Junior, Fagioli. Allenatore: Allegri 4.5

ARBITRO: Doveri di Roma 6.5

RETE: 15′ pt Dimarco

NOTE: serata serena, terreno di gioco in ottima condizione, 75.000 spettatori circa.

Ammoniti: Locatelli, Mkhitaryan.

Angoli 3-3.

Recupero: 1′, 4′.