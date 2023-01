Inter-Atalanta, Inzaghi: “Ci tenevamo a passare il turno, nessun problema con Skriniar”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha commentato la vittoria ottenuta contro l’Atalanta in Coppa Italia, decretando la qualificazione in semifinale dei neroazzurri. Queste le sue parole, ai microfoni di Canale 5: “Ci tenevamo tantissimo a passare, perché questo trofeo l’abbiamo vinto lo scorso anno e ce l’abbiamo sulla maglia. Abbiamo preparato la gara molto bene e siamo stati bravi a stare concentrati per 96 minuti, contro un grande avversario in forma”.

Una battuta poi su Milan Skriniar: “Oggi ho deciso di escluderlo per le vicende di mercato, ma non c’è nessun problema con Milan. E’ un professionista e fino al 30 giugno sarà con noi e farà di tutto per difendere i nostri colori”.

Poi su Acerbi e su alcune critiche ricevute: “Acerbi è un ragazzo che lavora tantissimo, ha una grandissima qualità e può giocare in varie posizioni. Per quanto riguarda le critiche, siamo l’Inter e tutti si aspettano da noi partite come quelle di questa sera. Il nostro obbiettivo deve essere quello di vincere sempre e far felici i nostri tifosi, come questa sera. Volevamo la semifinale a tutti i costi e l’abbiamo ottenuta”.

Infine su Lukaku: “Romelu ha fatto molto bene, stasera mi è piaciuto molto. Sono contento e penso migliorerà di partita in partita, più passava il tempo e più sembrava star meglio”.