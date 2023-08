Highlights e gol Salernitana-Ternana 1-0: trentaduesimi Coppa Italia 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 1

La Salernitana si impone per 1-0 sulla Ternana e conquista il passaggio del turno successivo di Coppa Italia. A firmare la vittoria è stato Antonio Candreva che al settimo minuto è riuscito ad insaccare in porta una bellissima punizione dalla distanza. Niente da fare per la formazione di Lucarelli, che termina il match a reti inviolate. Di seguito il video con gli highlights.