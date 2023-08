Coppa Italia 2023/24: successo Salernitana, la decide Candreva. Ternana battuta 1-0

La Salernitana vince di misura sulla Ternana e conquista l’accesso al turno successivo di Coppa Italia. Primo tempo a ritmi moderati all’Archi, nonostante la rete del vantaggio messa a segno al settimo minuto di gioco. E’ Candreva a sbloccare il risultato con un tiro rasoterra e sul primo palo. Poi, pochissime conclusioni verso lo specchio della porta, da parte di entrambe le formazioni. Nella seconda frazione il registro non muta, vani i tentativi verso la porta, solo una grande occasione, quella per i rossoverdi al 55esimo con il colpo di testa clamoroso di Falletti, infrantosi sulla traversa. Niente da fare per gli uomini di Lucarelli che non riescono a sbloccare il match, la decide il numero 87.