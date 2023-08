Le formazioni ufficiali di Getafe-Barcellona, sfida valevole per la prima giornata di Liga 2023/2024. Debutto per i campioni di Spagna in carica, impegnati al Coliseum Alfonso Perez. Appuntamento con il calcio d’inizio alle 21.30 di domenica 13 agosto, di seguito le scelte dei due tecnici.

Le formazioni ufficiali

Getafe – in attesa

Barcellona– in attesa