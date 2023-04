Highlights e gol Cremonese-Fiorentina 0-2: Coppa Italia 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 83

Il video con gli highlights e i gol di Cremonese-Fiorentina 0-2, match valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2022/2023. Nel primo tempo il solito Arthur Cabral la sblocca per il vantaggio viola, i grigiorossi comunque restano sempre in partita anche nel secondo tempo, fino a quando non arriva il raddoppio di Nico Gonzalez sul rigore causato da Aiwu anche espulso. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE