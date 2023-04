Messi, l’Inter Miami mette sul piatto una quota azionaria per convincerlo a trasferirsi

Tra i club pronti a far follie per avere Leo Messi c’è anche l’Inter Miami. Come riporta l’Independent, la squadra statunitense, che vanta tra i proprietari anche David Beckham, sarebbe pronta ad offrire all’argentino una quota azionaria della franchigia. Una proposta sicuramente unica e allettante per Messi, il cui rinnovo con il Psg sembra sempre più lontano. La Pulce dovrà però valutare bene le varie offerte, a partire da quella del Barcellona, al lavoro per riportarlo in Catalogna.