Fiorentina, Presidente Commisso ringrazia la squadra: “Mantenere i piedi per terra”

Rocco Commisso ha voluto ringraziare la squadra dopo la vittoria di questa sera contro la Cremonese, nella sfida valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia. “Grazie per ciò che avete dato in campo, bisogna mantenere i piedi per terra e continuerà così. Un grande ringraziamento va anche a tutti i tifosi che sono accorsi numerosissimi a Cremona per sostenere la squadra” ha concluso il Presidente viola.