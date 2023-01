Genoa, Gilardino: “Contro la Roma voglio concretezza, Coda sarà titolare”

“Dovremo saper soffrire ma ci saranno anche spazi e tempi che dovremo sfruttare“. Alberto Gilardino si prepara a sfidare la Roma domani sera negli ottavi di Coppa Italia . “Nel calcio nulla è scontato, di certo sappiamo che dovremo fare una prestazione di grande sacrificio. La Roma è una formazione strutturata che ha segnato oltre il 47% dei propri gol da calcio piazzato. E poi è allenata da un tecnico che per me è una grandissima fonte di ispirazione. Conosciamo le loro qualità e andremo a Roma per cercare di difenderci e sacrificarci quando accadrà ma giocare in modo concreto quando avremo il pallone“, ha spiegato l’ex giocatore della Fiorentina. Squalificato Hefti, sarà un Genoa non molto differente da quello visto a Bari prima della sosta. “Darò spazio a giocatori che hanno fatto pochi o nessun minuto ma in questa sosta ho visto un approccio importante e positivo da parte di tutti. Posso dire che domani Coda giocherà dall’inizio e gli chiedo solo di dare una mano ai compagni, non deve focalizzarsi solo sul gol né essere ossessionato, ma pensare a giocare per la squadra e fare una buona prestazione. In porta invece giocherà Martinez poi per il campionato deciderò anche perché ho due portieri forti. Criscito? sta lavorando bene ed è un valore aggiunto, domani avrà minuti a gara in corso”.