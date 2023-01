Serie A, De Siervo: “Italia tristemente nota come il paese del pezzotto, Governo ci aiuti”

“Minaccia rescissione del contratto con Dazn? Abbiamo la fortuna di riuscire a fare dei bandi che sono sempre a forte tenuta e garantiscono la Lega. Abbiamo fatto un richiamo molto severo a quelli che sono gli obblighi contrattuali a tutela della Lega. Siamo parte danneggiata in questa questione e abbiamo richiamato Dazn a quelli che sono i doveri”. Lo ha dichiarato l’amministratore della Lega Serie A, Luigi De Siervo, dopo i disservizi avvenuti durante Inter-Napoli: “L’incontro di ieri stato un incontro proficuo, in cui sono state identificate le cause del problema: è stato un problema tecnico risalente a dei fornitori esterni che indirizzavano i picchi di traffico. Il 50% delle persone impattate sono rientrate sotto i 5 minuti di disservizio, la restante parte è rimasta fuori per un tempo enorme all’interno della partita, che sono oltre 15 minuti. Per questo motivo è stato concesso, da parte di Dazn, a tutti gli utenti impattati un rimborso pari a un quarto del canone che ciascuno paga”.

Sulla pirateria: “Siamo tristemente noti per essere il paese del pezzotto. Da questo punto di vista ci aspettiamo da questo governo un intervento importante perché dobbiamo riuscire ad intervenire sul problema. Il rifinanziamento del calcio italiano parte da un cambiamento di opinioni. Dobbiamo convincerci che il consumo di contenuti pirati è un danno effettivo per tutto il sistema dell’audiovisivo in generale, ma soprattutto per il calcio. Un pirata che trasmette la partita fa un danno di oltre 300 milioni di euro a stagione – ha dichiarato l’ad sulla continua lotta alla pirateria -. Questo è il motivo per cui il calcio italiano, pur avendo un contributo in linea con gli altri top 5 campionati, Inghilterra a parte, non è riuscito a raggiungere quel delta che aveva in passato”.