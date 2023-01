Fiorentina-Sampdoria, Italiano: “Ci teniamo a passare il turno. Assenti Terracciano e Cabral”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia della gara contro la Sampdoria valevole per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Domani ci teniamo a passare il turno, a fare la prestazione e a mettere minuti nelle gambe di chi è in ritardo di condizione. Ma non esistono partite semplici, io non mi fido di niente e di nessuno. Gollini si è aggregato al gruppo da poco, è a disposizione insieme a Cerofolini, mentre non ci sarà Terracciano per quella ferita rimediata sabato. Vedremo poi le scelte come saranno. Davanti torneremo ad avere Jovic che ha smaltito la botta mentre non avremo a disposizione Cabral per un problema muscolare”.

L’allenatore viola ha anche fornito aggiornamenti sulle condizioni di Nico Gonzalez e Sofyan Amrabat: “Nico Gonzalez in questo momento non puo’ essere utilizzato dall’inizio ma a gara in corso per non perderlo. Tutti hanno visto quanto riesce a determinare, che rapporto ha fra minuti e gol, non vediamo l’ora che entri in condizione. In questa Fiorentina c’è del valore, come per Amrabat anche per Nico Gonzalez sono solo voci. Oggi ho visto Nico con grande voglia di tornare in condizione, e non ho mai aperto altri discorsi con lui”.