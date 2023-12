Frosinone, festa al ritorno in città. Applausi, cori, fuochi d’articifio e sfottò nei confronti di De Laurentiis

Il Frosinone ha fatto ritorno nella notte in città dopo la storica qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia grazie al successo netto sul Napoli. La squadra di Eusebio Di Francesco è stata accolta allo stadio “Stirpe” da centinaia di tifosi. Cori, applausi, fumogeni e fuochi d’artificio per celebrare gli “eroi” del Maradona (così sono stati ribattezzati i giocatori laziali). “È stata un’impresa frutto del lavoro e dello spirito di sacrificio dei ragazzi”, ha detto il tecnico Di Francesco tra i più acclamati dai tifosi. Tra le reazioni alla vittoria del Frosinone non sono mancati gli sfottò nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis che tempo fa aveva attaccato i piccoli club.

Da segnalare anche il video di Nicola Ottaviani, ex sindaco di Frosinone ed attuale deputato della Lega. “Si è compiuta una favola di Natale perché il 19 agosto quando il Napoli ha giocato a Frosinone il presidente De Laurentiis addirittura imprecò davanti ad un bambino che aveva osato chiedere una foto ad un giocatore – ha ironizzato Ottaviani tornando da Napoli – Quel piccolo tifoso mi ha chiamato dicendomi di rivolgere una preghiera a De Laurentiis di ricordare per tanto tempo i 4 pallini che il Frosinone ha rifilato al suo Napoli”