Barcellona, Laporta studia il tributo per Messi: “Merita di essere omaggiato”

Il Barcellona prepara un omaggio per Leo Messi nel 2024. Stando ai vertici del club catalano, in Spagna si starebbe valutando la possibilità di giocare “la partita tributo più bella di sempre”. Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, intervistato da EFE, afferma che il club blaugrana è disponibile “a fare ciò che vuole il calciatore. Leo Messi merita di essere onorato a qui a Barcellona”, ha detto il numero uno del club catalano. Lo stesso Laporta, poi, si è detto scettico circa la possibilità di vedere Messi per una partita con la maglia del Barça, in prestito dall’Inter Miami: “So che ci sono diversi rumors a proposito ma credo che il tutto non sia autorizzabile dalla FIFA”. In ogni caso l’omaggio ci sarà, bisogna solo capire quando: “Non so se accadrà quando torneremo allo Spotify Camp Nou alla fine del 2024 o quando lo stadio sarà completamente costruito entro luglio 2026”, ha aggiunto Laporta.